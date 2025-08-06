На храм под Ярославлем установили купола

В Ярославском районе в селе Устье на храм Смоленской иконы Божией Матери установили купола. Монтаж провели в конце июля. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославской епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прихода / Пресс-служба Ярославской епархии Фото: Пресс-служба прихода / Пресс-служба Ярославской епархии

Храм был закрыт еще в 1947 году, после этого в нем в разные годы находились склад, пекарня, клуб детских лагерей. Со временем своды и стены были разобраны под нужды новых хозяев. Возвращен епархии храм был в 2001 году в полуразрушенном состоянии. Тогда началось его восстановление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прихода / Пресс-служба Ярославской епархии Фото: Пресс-служба прихода / Пресс-служба Ярославской епархии

«Благодаря милости Божией, молитвам многих людей, меценатов и просто неравнодушных людей теперь наш храм снова сияет красотой и величественностью»,— цитирует епархия прихожан.

Алла Чижова