МИД Китая: начало переговоров стало решающим шагом в урегулировании на Украине

Для урегулирования военного конфликта на Украине наступает решающий этап, считает глава МИД Китая Ван И. По его мнению, важным шагом стало начало переговоров России и Украины.

Министр поднял эту тему в телефонном разговоре со спецсоветником президента Бразилии Селсу Аморимом. Они обсудили в том числе ситуацию на Украине. По словам Ван И, подготовленный двумя странами план по урегулированию «сыграл позитивную роль в деэскалации кризиса».

«Группа "Друзья мира", созданная Китаем и Пакистаном совместно со странами глобального Юга, высказала объективную и рациональную позицию и предприняла успешные шаги по содействию диалогу и переговорам. Россия и Украина уже начали переговоры, сделав важный шаг вперед»,— приводятся слова министра на сайте МИД КНР.

В мае 2024 года Китай и Бразилия обнародовали план по разрешению конфликта на Украине, первый пункт которого — прекращение боевых действий. Его, как утверждал МИД КНР, поддержали 26 государств. В сентябре Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга объявили о создании платформы «Друзья мира», участники которой выразили стремление к конструктивному диалогу.

23 июля в Стамбуле прошел третий с начала года раунд российско-украинских переговоров. Президент РФ Владимир Путин оценил их положительно и сказал, что рассчитывает на продолжение таких встреч.