Парламент Гагаузии принял резолюцию в защиту Гуцул

Народное собрание Гагаузии приняло резолюцию а защиту главы автономии Евгении Гуцул, сообщило «РИА Новости». Окончательный текст документа будет опубликован позже.

«Резолюция проголосована единогласно. Мы выступаем в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул»,— сказал спикер парламента Дмитрий Константинов. Он отметил, что в документ вошла совместная позиция депутатов и исполкома.

Член комиссии Народного собрания по юридическим вопросам Иван Дмитрогло сообщил ТАСС, что в резолюцию вошло требование об освобождении главы автономии «хотя бы условно». От Апелляционной палаты депутаты требуют объективного рассмотрения дела. Господин Дмитрогло также обратился к гагаузским парламентариям с предложением не проводить досрочные выборы главы до освобождения Евгении Гуцул.

Первый зампредседателя исполкома Гагаузии Илья Узун призвал жителей автономии к неповиновению молдавским властям, но «в рамках закона», чтобы те не ввели чрезвычайную ситуацию.

Накануне молдавский суд приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор». По версии следствия, она с 2019 по 2022 год ввозила в Молдавию деньги из России. Госпожа Гуцул назвала приговор политически мотивированным, в этом заявлении ее поддержали российские официальные лица.

Подробнее об уголовном деле Евгении Гуцул — в материале «Семь лет за партработу».