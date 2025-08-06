На Ставрополье почти на 50% сократилась выдача автокредитов в 2025 году

В январе-июне 2025 года в Ставропольском крае сумма выдачи автокредитов составила 12 млрд руб., что на 49,5%, или в 1,9 раза, меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выдано 23,7 миллиарда рублей. Об сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Самый большой объем выданных автокредитов в России в первом полугодии 2025 года был зафиксирован в Москве — 52,5 млн руб. Далее следуют Московская область — 46,5 млрд руб. и Санкт-Петербург — 31,3 млрд руб. Также значительные объемы были выданы в Краснодарском крае — 29 млрд руб. и Татарстане — 28 млрд руб.

В целом по России за указанный период автокредитов было выдано на сумму 576,5 млрд руб. Это на 47,2%, или в 1,9 раза, меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выдано 1 трлн руб. автокредитов.

Эксперты связывают снижение объемов автокредитов с ростом рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что за первые пять месяцев 2025 года объем выданных автокредитов в Ставропольском крае сократился на 53,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил немногим больше 2 млрд руб. против 4,47 млрд руб. годом ранее.

Тогда регион занимал 14-е место среди субъектов-лидеров по объему выданных автокредитов. Общероссийский показатель составил 101,4 млрд руб., что на 53,3% меньше показателя прошлого года.

Наталья Белоштейн