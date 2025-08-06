Для семи ярославских округов установили стоимость доставки авто на штрафстоянку

Министерство тарифного регулирования Ярославской области установило тарифы на перемещение задержанного транспортного средства (ТС) на специализированную стоянку в Борисоглебском, Мышкинском, Большесельском, Даниловском, Некоузском, Брейтовском и Пошехонском округах. Приказ подписал и.о. министра Камо Мурсалян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Исполнителем услуг стала ярославская компания ООО «Спецавто». Так, стоимость перемещения ТС с максимальной массой до 3,5 тонн составит 4027,81 руб., свыше 3,5 тонн и негабаритных ТС — 11377,73 руб. Тарифы будут действовать до 31 декабря 2025 года.

Алла Чижова