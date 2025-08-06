Власти Алтайского края выставят на продажу животноводческое предприятие

Правительство Алтайского края выставит на продажу АО «Промышленный», которое занимается разведением крупного рогатого скота. Решение было принято 6 августа на заседании правительства региона.

«За последние 17 лет объем производства высококачественной говядины увеличился больше, чем в 13 раз, и достиг по итогам 2024 года 17,8 тыс. тонн. При этом доля “Промышленного” постепенно уменьшалась»,— объяснил губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале. Он добавил, что есть возможность организовать на базе предприятия современный производственный комплекс.

АО «Промышленный» было создано путем преобразования из одноименного ГУП в апреле 2011 года. 100% акций принадлежат региону. Уставный капитал — более 368 млн руб. Мощности предприятия находятся в поселке Заря и в селе Старая Чемровка Бийского района. Общая площадь сельхозугодий превышает 8 тыс. га.

В июле этого года управление имущественных отношений Алтайского края объявило тендер на оценку 100% акций АО «Промышленный». Контракт был подписан с ООО «Финэйт». По данным ФНС, доходы АО «Промышленный» по итогам 2024 года составили 234,6 млн руб., расходы — 351,8 млн руб.

Александра Стрелкова