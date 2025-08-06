Отстраненный за допинг Мудрик включен в заявку «Челси» на сезон-2025/26

Лондонский футбольной клуб «Челси» включил в заявку на предстоящий сезон украинского полузащитника Михаила Мудрика, временно отстраненного за нарушение антидопинговых правил. Список игроков опубликован на сайте Английской премьер-лиги (АПЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

В прошлом году Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест. По данным источников, в его пробе был обнаружен мельдоний. Он временно отстранен от участия в соревнованиях.

Газета The Guardian сообщала, что Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения в адрес Мудрика за нарушение антидопинговых правил. Согласно регламенту FA, полузащитнику грозит четырехлетняя дисквалификация.

В первом туре нового сезона АПЛ «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас» на домашнем стадионе. Матч пройдет 16 августа.

Таисия Орлова