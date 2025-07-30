Air Arabia откроет новый рейс из Екатеринбурга в Рас-эль-Хайму

Авиакомпания Air Arabia с 27 октября запустит новый рейс из Екатеринбурга в Рас-эль-Хайму (Объединенные Арабские Эмираты), сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет авиакомпании Air Arabia в аэропорту Кольцово

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Самолет авиакомпании Air Arabia в аэропорту Кольцово

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рейсы по новому направлению будут выполняться по вторникам на самолетах Airbus A320. Компания Air Arabia расширяет свою маршрутную сеть из Екатеринбурга, где уже выполняются рейсы в Шарджу. Кроме того, в рамках зимней навигации AirArabia Group выполняет регулярные рейсы в Абу-Даби.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что египетская авиакомпания Red Sea Airlines запустила рейсы из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Екатеринбург. Рейсы Red Sea Airlines из Екатеринбурга в Египет будут выполняться по четвергам на Boeing 737-800.

Полина Щуцкая