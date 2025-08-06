Водители автобусов в Курской области эвакуировали из приграничья 15 тыс. человек

С 6 августа 2024 года водители автобусов в Курской области эвакуировали из приграничных районов более 15 тыс. человек, сообщил врио министра транспорта региона Александр Замараев.

Он пояснил, что военнослужащие вывозили людей на бронетехнике, а затем пересаживали на автобусы. Водители при эвакуации также помогали переносить вещи эвакуированных, привозили им еду и воду, старались поддержать.

«Часто работали без сна, сутками, зная, что каждая минута может спасти чью-то жизнь. В числе первых, кто пришел на помощь, были водители автобусов — те самые, что каждый день обычно возят нас по городу»,— написал господин Замараев в Telegram-канале.

По его данным, за год водители совершили 1,17 тыс. рейсов. Среди эвакуированных ими — более 1,5 тыс. детей.

Полина Мотызлевская