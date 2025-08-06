За диверсию на железной дороге 18-летнего новосибирца осудили на шесть лет

Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя Новосибирска. Он признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Юноше назначили шесть лет колонии общего режима, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в декабре 2024 года фигурант дела, которому на тот момент не было 18 лет, поджег релейный шкаф между железнодорожными станциями Новосибирск-Восточный и Новосибирск-Главный. Ущерб транспортной инфраструктуре превысил 150 тыс. руб.

По данным правоохранительных органов, обвиняемый действовал по заданию куратора, которое получил через интернет. За это ему выплатили вознаграждение в размере 30 тыс. руб.

Александра Стрелкова