Теннисистка Мирра Андреева снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати

Россиянка Мирра Андреева не выступит на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Цинциннати. На сайте WTA была опубликована турнирная сетка, где отсутствует фамилия спортсменки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

В третьем круге турнира WTA 1000 в Монреале Мирра Андреева, занимающая пятое место в мировом рейтинге, уступила американке Маккартни Кесслер со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Во втором сете российская теннисистка подвернула ногу и упала на корт.

Турнир в Цинциннати пройдет с 7 по 18 августа. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. В прошлом году Мирра Андреева дошла до четвертьфинала соревнований, где уступила польке Иге Швёнтек.

Мирре Андреевой 18 лет. На ее счету три титула WTA. Также в 2024 году в паре с Дианой Шнайдер она стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже.

Таисия Орлова