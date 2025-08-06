ФСБ показала видео высадки спецназа с вертолета на территории «Дагнефтепродукта»

ФСБ опубликовала видео спецоперации по пресечению мошенничества, связанного с хищением НПЗ «Дагнефтепродукт». На кадрах, размещенных пресс-службой Центра общественных связей ФСБ, видны моменты высадки спецназа с вертолета на территорию предприятия, а также облет завода с топливными резервуарами.

Во время обысков в особняке одного из фигурантов дела --бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова —

силовики обнаружили крупные суммы денег, огнестрельное оружие и различные удостоверения. Для пересчета денег сотрудники ФСБ использовали счетчик банкнот.

По делу экс-госсекретаря Дагестана было арестовано имущество на сумму около 3 млрд руб. «Дагнефтепродукт» и «Дагнотех» стоимостью более 100 млрд руб., в свою очередь, возвращены в собственность государства.

Подробности — в материале «Ъ» «Госсекретарь сдал госсобственность».