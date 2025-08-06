Логоцентр курганского «Светофора» обязали устранить нарушения в договорах

Курганское УФАС России признало ООО «Курган трейд» (логистический центр торговой сети «Светофор» в регионе) нарушившим закон о торговле из-за положений в договорах поставки об оплате товара только после реализации его в магазинах. Компании предписали исключить эти пункты из соглашений, сообщает ФАС России.

Логистический центр включил в договоры поставки такие положения с шестью поставщиками продуктов питания. Сейчас антимонопольный орган рассматривает возможность привлечения организации к административной ответственности.

Ранее ФАС России поручила территориальным службам проверить дистрибьюторов торговой сети на предмет соблюдения требований торгового законодательства. Всего региональные управления возбудили 23 дела, шесть из которых рассмотрели и признали логоцентры нарушившими закон. Общая сумма наложенных штрафов составила 2,5 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале этого года Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило нарушения хранения продуктов в 24 магазинах сети «Светофор» в Курганской области. Подобные проверки тогда прошли по всей стране, и ведомство выявило фальсифицированную продукцию и многочисленные несоблюдения правил в торговых точках сети в 14 регионах России. Вскоре ФАС России поручила своим территориальным органам проверить деятельность логистических центров «Светофора».

Виталина Ярховска