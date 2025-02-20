Логистические центры сети «Светофор» в Челябинске проверит УФАС

ФАС России поручила своим территориальным органам, в том числе Челябинскому УФАС, проверить деятельность логистических центров сети магазинов «Светофор». Необходимо определить их местонахождение и выявить поставщиков, сообщает антимонопольная служба.

УФАС изучит договоры сети на предмет соблюдения сроков оплаты и навязывания подрядчикам условий о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней. Также специалисты проанализируют, не возмещают ли поставщики затраты на утилизацию или уничтожение непроданной продукции и другие расходы. В случае выявления нарушений будут применены меры антимонопольного реагирования.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора проверило 21 магазин «Светофор» в Челябинской области. В 16 из них обнаружили нарушения приемки и хранения продукции. Ведомство обратилось в региональную прокуратуру с просьбой пресечь незаконную деятельность предприятия. В начале февраля в Курчатовском и Тракторозаводском районах Челябинска приостановлена работа двух магазинов торговой сети «Светофор» из-за нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов. Решения вынесли районные суды. На Комсомольском проспекте магазин закрыт на месяц, на улице Танкистов — на 20 суток.

Виталина Ярховска