Жителя Алтая осудили на 13 лет за вербовку в террористическую организацию

В Алтайском крае суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и вербовке в террористическую деятельность (ч. 1.1 ст. 205.1).

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Подсудимому назначили 13 лет лишения свободы. Из них первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщило следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, 57-летний мужчина был участником террористической организации. В 2024 году через мессенджер он вербовал граждан, чтобы те вступали в запрещенное движение для проведения терактов. Источники «Ъ-Сибирь» сообщили, что речь идет о движении «Граждане СССР» (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России).

Александра Стрелкова