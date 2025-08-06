Полицейские спасли 90-летнюю жительницу Ярославля от мошенников

В Ярославле полицейские предотвратили хищение более 1 млн руб. у 90-летней местной жительницы. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как рассказали в ведомстве, из банка поступила информация о том, что пенсионерка пытается обналичить крупную сумму денег. Полицейские прибыли на место и поняли, что местная жительница действует по указаниям мошенников.

Правоохранители нашли сына пенсионерки и до его приезда отговаривали ее от снятия средств. После прибытия в отделение банка родственника 90-летняя ярославна призналась, что следовала инструкциям неизвестных.

«Ей на городской телефон поступил звонок: под предлогом продления действия сим-карты было необходимо сообщить СМС-код подтверждения. Через некоторое время поступил второй звонок: неизвестные сообщили, что от ее имени оформлена генеральная доверенность, подписанная электронной подписью, а также произошла попытка перевода 100 тыс. руб. для финансирования незаконного вооруженного формирования»,— сообщили в УМВД.

Для пресечения незаконных действий жительница Ярославля должна была снять деньги и ждать дальнейших указаний.

Алла Чижова