Аэропорт Рощино с начала года обслужил более 1,5 млн пассажиров

В Тюмени аэропорт Рощино обслужил 1 573 399 человек с начала 2025 года, сообщили в пресс-службе аэропорта. Этот показатель вырос на 0,9% относительно данных прошлого года за тот же период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Пассажиропоток на внутрироссийских направлениях сохранил прошлогодние показатели, на международных — вырос на 22,1%.

Напомним, в аэропорту Рощино 5 марта открыли первую очередь нового терминала. Масштабные работы по обновлению аэропорта завершатся до 2027 года, их стоимость составит почти 14 млрд руб. Аэропорт носит имя ученого-химика Дмитрия Менделеева, поэтому фасад и интерьеры украшены стилизованными схемами химических элементов.

Ирина Пичурина