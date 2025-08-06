За загрязнение природы со свинокомплекса взыскано почти 2,5 млрд рублей

Новосибирский районный суд взыскал с АО «Кудряшовское» (крупнейший в регионе свинокомплекс холдинга «Сибагро») свыше 2,3 млрд руб. за загрязнение вод и порчу земли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«С АО “Кудряшовское” взыскано в федеральный бюджет в счет возмещения вреда, причиненного реке Амба, денежные средства в размере 1 млрд 134 млн 876 тыс. руб., в бюджет Колыванского района Новосибирской области в счет возмещения вреда, причиненного почвам, денежные средства в размере 1 млрд 211 млн 675 тыс. руб.»,— указывается в судебном решении. Новосибирская природоохранная прокуратура, инициировавшая разбирательство, настаивала на сумме в 2,9 млрд руб. Размер ущерба пересчитан, исходя из результатов судебной экологической экспертизы.

В «Кудряшовском» сообщили «Ъ-Сибирь», что компания не согласна с судебным решением и обжалует его в вышестоящей инстанции.

В ноябре 2024 года суд вынес приговор бывшему директору АО «Кудряшовское» Владимиру Гавриленко и назначил ему 1,5 года в колонии-поселении. Однако наказание в виде лишения свободы было принято считать отбытым. Обвиняемому зачли время содержания под домашним арестом и запрета определенных действий.

В материалах следствия указывается, что в апреле 2022 года топ-менеджер, желая снизить производственные затраты, поручил подчиненным перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки под видом удобрений. Это, говорится в деле, привело к загрязнению рек, почвы, причинению значительного вреда растительному миру и лесному хозяйству. Размер ущерба, причиненного окружающей среде, по подсчетам правоохранителей и экологов, составил около 3 млрд руб.

Осенью 2022 года Владимира Гавриленко задержали и предъявили обвинение по трем «экологическим» статьям Уголовного кодекс РФ — ст. 250 (загрязнение вод), 254 (порча земли) и 261 (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Вину он не признал.

Илья Николаев