«Уральские авиалинии» запустили перелеты из Екатеринбурга в Геленджик

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 5 августа возобновила перелеты по маршруту Екатеринбург — Геленджик (Краснодарский край), сообщили в пресс-службе перевозчика. Поздно вечером самолет Airbus А319 в уральском аэропорту Кольцово поприветствовали водной аркой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Уральских авиалиний» Фото: Пресс-служба «Уральских авиалиний»

В пресс-службе подчеркнули, что билеты на этот рейс были почти полностью раскуплены. Из Екатеринбурга самолеты будут отправляться по вторникам, средам и субботам, минимальная стоимость билета в августе — от 15 тыс. руб.

Напомним, авиакомпания Red Wings с 8 августа также запустит прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Геленджиком. Перелеты в город-курорт будут совершаться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.

Аэропорт Геленджика приостановил работу в 2022 году в связи с угрозой безопасности полетов после начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины. В прошлом месяце Росавиация объявила о возобновлении регулярных рейсов в аэропорту с 10 июля.

Ирина Пичурина