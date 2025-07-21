Перелеты из Екатеринбурга в Геленджик возобновятся с 8 августа

Авиакомпания Red Wings с 8 августа запустит прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Геленджиком (Краснодарский край), сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Перелеты в город-курорт будут совершаться дважды в неделю. По понедельникам самолет будет отправляться из екатеринбургского аэропорта Кольцово в 14:00 и прибывать в Геленджик в 16:00. По пятницам вылет назначен на 14:05, прибытие — на 16:10. Рейсы будут совершаться на самолете SSJ100. Стоимость билета составляет 16 тыс. руб. и выше.

Напомним, авиакомпания Utair планирует возобновить перелеты из Тюмени и Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в Геленджик. Рейсы будут совершаться по субботам из Тюмени и по средам из Сургута.

Аэропорт Геленджика приостановил работу в 2022 году в связи с угрозой безопасности полетов после начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины. В июле Росавиация объявила о возобновлении регулярных рейсов в аэропорту с 10 июля.

Ирина Пичурина