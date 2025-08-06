Тайвань получил первую партию беспилотников производства США

Тайвань 4 августа получил первую партию ударных беспилотников Altius-600M, закупленных в США. Об этом сообщил глава тайваньского Минобороны Веллингтон Ку, передает газета Taipei Times.

5 августа господин Ку встретился с Палмером Лаки — основателем компании Anduril Industries, которая производит беспилотники. Министр отметил, что БПЛА широко используются на полях сражений, в том числе для разведки и связи. По его словам, по мере роста угроз военные продолжат закупать разведывательные и ударные беспилотники для удовлетворения своих оборонных потребностей. Он добавил, что поставка дронов также подчеркивает значимость партнерства Тайваня и США в противодействии угрозам со стороны Китая.

Altius-600M можно запускать с разных типов транспортных средств на суше, в воздухе и на воде. Он способен находиться в небе до четырех часов и преодолевать расстояние до 440 км. Этот дрон может быть оснащен осколочно-фугасными противотанковыми ракетами.

Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории и периодически проводит вокруг острова военные учения. В ответ Тайвань укрепляет связи с США, включая закупку вооружений. По итогам первой половины 2025 года Тайвань резко нарастил экспорт беспилотников: объем поставок в денежном выражении увеличился на 749%.

Об отношениях Тайваня и США — в материале «Ъ» «Лидеру Тайваня закрыли Нью-Йорк».