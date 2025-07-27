Экспорт дронов с Тайваня вырос почти на 750%

Тайвань в первой половине 2025 года показал резкий рост экспорта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Общий объем поставок в денежном выражении увеличился на 749% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил $11,89 млн, передает Focus Taiwan данные Центрального информационного агентства Тайваня (CNA).

Главным покупателем тайваньских дронов стала Польша, на долю которой пришлось 54% от общего объема экспорта, или $6,48 млн. США заняли второе место с закупками на сумму $1,549 млн, Германия — третье, приобретя дронов на $1,458 млн, а Чехия расположилась на четвёртом месте, потратив $1,036 млн. Всего на четыре страны пришлось около 97% от всего экспорта беспилотников с острова.

Совет по развитию внешней торговли Тайваня (TAITRA) связывает такой резкий рост с геополитическими изменениями. В агентстве CNA отмечают, что тайваньская дроновая промышленность стала привлекательной альтернативой для европейских покупателей благодаря гибкости производства и демократическому бэкграунду.

Ситуация вокруг Тайваня остается напряженной после визита в августе 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который вызвал недовольство Китая. Пекин рассматривает Тайвань как часть своей территории и неоднократно проводит масштабные военные учения вокруг острова. В ответ Тайвань укрепляет связи с США, включая закупку вооружений, и продолжает проводить собственные учения для повышения обороноспособности и защиты демократических ценностей.