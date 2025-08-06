В КБР за сутки потушили пожары на площади 4,7 тысячи квадратных метров
В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки, 5 августа, произошло 10 пожаров общей площадью 4,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Так, в селе Нижний Акбаш сгорела сухая трава на открытой территории на площади 3 тыс. кв. м. К тушению всего привлекли 74 человека и 14 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, на водных объектах происшествий не произошло.
Сегодня в Кабардино-Балкарии синоптики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой и градом.