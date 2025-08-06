Подана кассация на приговор по делу о взрыве газа в Новосибирске

Защита Евгения Кавуна, одного из фигурантов уголовного дела о взрыве газа в доме на ул. Линейной в Новосибирске в 2023 году, подала кассационную жалобу на приговор. Как сообщил «Ъ-Сибирь» его адвокат Андрей Власов, дата заседания еще не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года Заельцовский райсуд Новосибирска признал Евгения Кавуна и Ирину Урбах виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 168 (уничтожение имущества). Тогда им назначили соответственно 10 лет и три месяца и 10 лет колонии общего режима. В мае этого года Новосибирский облсуд сократил срок заключения Евгению Кавуну до девяти лет и девяти месяцев, Ирине Урбах — до девяти с половиной лет.

В июне стало известно о том, что в суд поступил иск прокуратуры к фигурантам дела. Надзорное ведомство требует взыскать с осужденных в пользу мэрии около 336 млн руб., которые были выделены на выплату компенсаций жильцам дома и ремонт пострадавших от взрывной волны соседних домов.

Как писал «Ъ-Сибирь», взрыв газа произошел утром 9 февраля 2023 года. В жилом доме погибли 15 человек, травмы получили 11 жильцов. Сотрудниками УФСБ региона были задержаны Евгений Кавун и Ирина Урбах. По версии следствия, они представлялись сотрудниками газосервисной компании, а также занимались заменой газового оборудования без соответствующих знаний и допуска к работам. В ходе следствия было установлено, что взрыв произошел из-за разгерметизации шланга, который был смонтирован фигурантами дела.

Александра Стрелкова