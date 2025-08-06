В Ростовской области перекрыли дорогу из-за упавшего БПЛА

В Ростовской области беспилотник упал на дорогу, ведущую из Каменска в поселок Глубокий. Обломки БРЛА были найдены возле остановки у хутора Погорелов. Место оцеплено, движение перекрыто, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Пострадавших нет. Господин Слюсарь призвал жителей не приближаться к упавшим БПЛА.

Дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Для его обезвреживания вызвана саперная группа. Общественный транспорт на участке пока не ходит.

Несколько населенных пунктов в Каменском районе переведены на электроснабжение по резервной схеме. Из-за перебоев в энергообеспечении нарушена работа водозабора Таловая Балка. На место направлена аварийная бригада.

По данным Минобороны России, за прошедшую ночь над Ростовской областью было сбито 16 беспилотников. В хуторе Золотаревка из-за повреждения линии электропередачи без света остались почти 200 человек.