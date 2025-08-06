РАН: южная часть Камчатки после землетрясения немного опустилась

Полуостров Камчатка после землетрясения не только сдвинулся, но и немного снизился по высоте, сообщил директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров. Он уточнил, что ожидать каких-то новых серьезных последствий не стоит.

«Камчатка у нас немножечко опустилась,— рассказал «Известиям» господин Чебров. — В районе Петропавловска-Камчатского поменьше, на юге побольше».

30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло мощное землетрясение магнитудой до 8,8. Была объявлена угроза цунами, волнами затопило несколько прибрежных районов. Во многих зданиях появились трещины. По данным РАН, южная часть Камчатки сдвинулась на 2 м.

Подробности — в материале «Ъ» «Камчатка ушла из-под ног».