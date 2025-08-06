В Северной Осетии 6 млрд рублей направлено на соцподдержку населения

В первом полугодии 2025 года в Северной Осетии на социальную поддержку жителей Республики было направлено более 6 млрд руб. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства выделены на субсидии на покупку жилья, льготы на оплату коммунальных услуг, помощь семьям с детьми и ветеранам труда, а также выплаты военнослужащим и их семьям.

Такие данные об исполнении республиканского бюджета за первые шесть месяцев текущего года были предоставлены Министерством финансов. Большая часть средств по-прежнему направлена на поддержку социально-культурной сферы — 72,2% от общего объема.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что Республика Адыгея получит 7,9 млн руб. на агропромышленные проекты участников специальной военной операции. На эти цели уже выделяли 200 млн руб., которые направили в 19 регионов.

Финансирование также получат Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Якутия, Северная Осетия, Тыва, Хакасия, Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Общий объем составит 64,2 млн руб.

Наталья Белоштейн