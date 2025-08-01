Жители Ставрополья увеличили расходы на лекарства на 11% в 2025 году

В первом полугодии 2025 года объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Ставропольского края составил в денежном выражении 15 млрд руб., что на 11,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации специалистов компании, в натуральном выражении объем продаж сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года — 40,4 млн упаковок.

В числе самых востребованных препаратов оказались противовоспалительные и противоревматические средства, на них пришлось 6,2% от общего объема продаж в денежном выражении. На лекарства от гипертонии пришлось 5,9% продаж, на анальгетики — 4,4%, на назальные препараты — 3,9%, на средства от сахарного диабета — 3,4%.

Кроме того, в десятку наиболее популярных лекарств вошли антибактериальные препараты для системного использования, препараты для снижения свертываемости крови, психоаналептики, половые гормоны и противовирусные лекарства.

Наталья Белоштейн