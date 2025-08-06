Погрузка на ВСЖД с начала года снизилась на 2,2%

По итогам января-июля погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) составила 33,8 млн т. К показателю аналогичного периода 2024 года снижение составило 2,2%. При этом в июле было перевезено 5 млн т грузов, что на 3% больше, чем в этом же месяце прошлого года, сообщила пресс-служба ВСЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За семь месяцев 2025 года отмечено снижение погрузки каменного угля до 16,3 млн т (минус 4,8%), а также строительных грузов до 917,4 тыс. т (минус 16,1%), промышленного сырья до 1 млн т (минус 11,6%) и лесных грузов до 1,4 млн т (минус 10%).

Рост погрузки отмечается в транспортировке нефти и нефтепродуктов, железной и марганцевой руды, химических и минеральных удобрений, а также цемента. Кроме того, грузооборот в январе-июле вырос на 3,9% до 132,2 млрд тарифных т/км.

Александра Стрелкова