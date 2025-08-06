Срок получил житель Хакасии за оправдание совершаемых ВСУ преступлений

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к трем с половиной годам заключения 31-летнего жителя Хакасии за оправдание совершаемых ВСУ преступлений. Полтора года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, осужденный (он этнический украинец) являлся активистом запрещенного в РФ экстремистского движения. В 2023 году на одном из украинских Telegram-каналов злоумышленник публиковал посты о «необходимости истребления русскоязычного населения и организации однонационального украинского государства на территории РФ». Кроме того, мужчина оставлял в соцсетях комментарии с положительной оценкой деятельности украинских боевиков, убивающих российских военнослужащих.

В УФСБ рассказали, что фигурант дела вину признал в полном объеме и оказывал содействие следствию.

Илья Николаев