Засуха сказалась на заготовке кормов в пяти районах Тувы

Засуха уничтожила сельскохозяйственные культуры и травостой в пяти районах Республики Тыва на общей площади 1,9 тыс. га. Об этом говорится в сообщении правительства региона о ходе заготовки кормов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В Дзун-Хемчикском и Сут-Хольском районах отмечается гибель растений на сенокосных угодьях, что не позволяет начинать кормозаготовительную кампанию. Сено косят исключительно в пойменных местах в близи лесных массивов. В Чаа-Хольском, Улуг-Хемском и Чеди-Хольском районах кроме сенокосных угодий отмечается гибель посевов зерновых и кормовых культур в пяти хозяйствах»,— уточнили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Предварительно ущерб оценивается в 10,8 млн руб.

В республиканском правительстве рассматривают возможность приобретения сена в соседних регионах — Красноярском крае и Республике Хакасия.

Валерий Лавский