Подсудимым на процессе о терактах на объектах РЖД подали иски на 156 млн рублей

В ходе судебного разбирательства уголовного дела в отношении троих обвиняемых в терактах на объектах РЖД и атаке БПЛА на аэродром Минобороны РФ прокуратура ходатайствовала об удовлетворении гражданских исков потерпевших, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы судебного заседания. Сумма исков составила 156 млн руб.

Четверо потерпевших заявили иски о возмещении морального вреда общей суммой 3 млн руб. Еще 17 исков на возмещение ущерба материального на 153 млн руб. последовали от юридических лиц. В числе последних фигурируют РЖД.

Как сообщал «Ъ», во Втором Западном окружном военном суде проходит процесс над Максимом Косяченко и супругами Дмитрием и Татьяной Туриевыми. Им инкриминируется пять терактов (ст. 205 УК) и незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК). Следствие считает, что злоумышленники по заданию украинской разведки готовили теракты на двух объектах РЖД, а также атаковали военный аэродром с помощью беспилотника, минировали объекты Минобороны. В прениях сторона обвинения запросила для них от 18 до 22 лет колонии строгого режима.

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