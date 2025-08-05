Госдеп: Трамп недоволен Россией, но верит в дипломатическое решение по Украине

Президент США Дональд Трамп недоволен президентом России Владимиром Путиным, но верит в дипломатическое решение конфликта на Украине. Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Очевидно, президент (Дональд Трамп — “Ъ”.) недоволен господином Путиным и Россией. Однако он по-прежнему привержен дипломатическим решениям»,— сказала госпожа Брюс журналистам.

29 июля Дональд Трамп заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в продолжении конфликта. Изначально дедлайн составлял 50 дней.

Президент США также анонсировал визит в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа. По информации ТАСС, он должен прибыть в Россию 6 августа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Десять дней, которые не принесут мир».