Мосбиржа может переехать в башню «Империя II» в «Москва-Сити»

Мосбиржа (MOEX: MOEX) ведет переговоры о покупке 30-50 тыс. кв. м в строящейся башне «Империя II» делового кластера «Москва-Сити», сообщили «Ъ» три источника на рынке недвижимости. Сделка может составить 18-32,5 млрд руб. Это позволит бирже консолидировать офисы, которые сейчас разбросаны по разным локациям.

Сейчас Мосбиржа арендует 5,4 тыс. кв. м в коворкинге Business Club, куда переехала на время ремонта своей штаб-квартиры в Большом Кисловском переулке. Национальный расчетный депозитарий (входит в группу) располагается отдельно — на Спартаковской улице.

«Империя II» (общая площадь 84,9 тыс. кв. м) строится компанией Sezar Group, которую связывают с ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Стоимость площадей оценивается в 600-650 тыс. руб./кв. м с НДС.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Курс на "Империю II"».