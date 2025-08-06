Торговля ожиданиями

Дефицит внешнеторгового баланса США в июне сократился в месячном выражении на 16%, до $60,2 млрд. Причина — надежда компаний в Штатах и других странах на нормализацию условий внешней торговли. На фоне активных переговоров Вашингтона с ключевыми партнерами импорт в США сократился до $337,5 млрд, что сопоставимо со значениями, фиксировавшимися до прихода к власти Дональда Трампа. Вблизи этого уровня показатель может остаться и в июле — большинство внешних сделок были заключены только в конце месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Министерство торговли США опубликовало детализированные данные об американской торговле в июне. Этот месяц был отмечен активными переговорами Штатов со многими ключевыми партнерами. Отрицательное сальдо торгового баланса, по данным Минторга, в июне сократилось на 16% к маю, до $60,2 млрд. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали значения в $61,6 млрд.

Основной вклад в сокращение дефицита внесло снижение импорта: на 3,7%, до минимальных с марта 2024 года $337,5 млрд. Сокращение показателя объяснялось, с одной стороны, улучшением настроений американского бизнеса, который сократил закупки промежуточных товаров «про запас», с другой — сдержанным оптимизмом поставщиков из стран—торговых партнеров. Импорт товаров, в частности, сократился на $12,6 млрд (до $265 млрд), услуг — на $0,2 млрд (до $72,5 млрд). Все эти значения сопоставимы с прошлогодними показателями, которые фиксировались статистикой до начала нового президентского срока Дональда Трампа.

Общая надежда на торговое перемирие с ключевыми партнерами обернулась дальнейшим (хотя и более медленным, чем в мае) сокращением поставок США за рубеж: в июне показатель снизился на 0,5%, до минимальных с января $277,3 млрд. Экспорт товаров сократился на $1,2 млрд (до $179,1 млрд), услуг — на $0,2 млрд (до $98,2 млрд).

Выбивалась в июне из общего тренда динамика американских поставок в КНР: на фоне низкой базы (большую часть мая сохранялись заградительные пошлины) экспорт вырос сразу на 44%, до $9,44 млрд. Поставки китайской продукции в США при этом, напротив, продолжили сокращаться, в июне — на 7,5%, до $18,95 млрд. Минимальное с февраля 2009 года значение объясняется в том числе действием секторальных ограничений. Вместе с тем экспорт КНР в целом, как ясно из данных Государственного статистического управления страны, в июне вырос — до максимальных за четыре месяца $325,2 млрд (см. “Ъ” от 15 июля). Китай активно переориентирует выпавшие поставки на новые рынки.

Импорт в США из ЕС в июне также сокращался: снижение до $45,7 млрд (в мае — $56,6 млрд) было вызвано надеждой европейских поставщиков на нормализацию отношений с США. Встречные поставки выросли на 3,2%, до $35,8 млрд.

Многие из зафиксированных статистикой трендов могли сохраниться и в июле: первые выводы об этом можно будет делать уже в конце недели, когда данные о внешней торговле представит Китай. Напомним, большинство торговых сделок было заключено только в конце прошлого месяца (см. “Ъ” от 29 июля) — настроения компаний в Штатах и за их пределами в июле практически не менялись, оптимизм во многом поддерживался позитивными ожиданиями по поводу переговоров.

Кристина Боровикова