В Ярославской области вырос размер компенсации за покраску домов у дорог

В Ярославской области размер компенсации за покраску фасадов домов, расположенных вдоль автомобильных дорог, увеличен с 15 до 25 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Напомним, что новая система поощрений для жителей региона начала работать 9 июня. Поэтому для тех, кто уже участвует в программе, сделают перерасчет.

В программу внесено еще одно изменение: количество дорог, дома вдоль которых могут участвовать в программе, увеличено с 61 до 288. В их числе М-8, Р-132, Ярославль - Рыбинск (Р-151), Углич - Ростов (Р-153), Ярославль – Любим, Данилов – Пошехонье. Полный перечень дорог опубликован на сайте министерства регионального развития.

Согласно условиям программы, покрасить фасады нужно в период с 9 июня по 1 ноября 2025 года. При этом до начала работ нужно подать предварительное заявление, приложив к нему фото дома, а после окончания работ — нужно подать второе заявление с фото в процессе и после покраски. Все документы необходимо представить в администрацию по месту нахождения дома.

Алла Чижова