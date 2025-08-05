Чиновник УДП злоупотребил условно

К пяти годам лишения свободы условно приговорил Тверской райсуд Москвы бывшего заместителя руководителя управления делами президента (УДП) РФ Ивана Малюшина. Пожилой экс-чиновник признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями — сдаче в аренду по заниженной цене земельного участка в центре столицы в 2014–2018 годах. Сам он категорически отрицал свою вину, а его уголовное дело неоднократно прекращалось и возвращалось в прокуратуру. Еще до начала уголовного процесса Генпрокуратура по антикоррупционному иску взыскала с господина Малюшина, ряда его бывших коллег по УДП и связанных с ними предпринимателей 1,5 млрд руб., 14 квартир и почти 120 офисных помещений в элитных домах столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Приговор по уголовному делу 76-летнего Ивана Малюшина вынесла судья Марина Багрова в рамках процесса, который шел с ноября прошлого года. Бывшего заместителя главы УДП она признала виновным в повлекшем тяжкие последствия злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и приговорила к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. В удовлетворении гражданского иска, поданного УДП как потерпевшей стороной, судом было отказано.

Адвокаты господина Малюшина оказались недоступны для комментариев. Между тем в карточке дела в базе суда нет данных о том, что на приговор подана апелляционная жалоба. При этом сам текст судебного решения недоступен для изучения с формулировкой «публикация запрещена». А датой его вступления в законную силу указано 18 августа.

Напомним, что уголовное дело в отношении господина Малюшина Тверской суд изучал уже второй раз. Заседания должны были начаться еще в 2024 году, в канун 75-летнего юбилея подсудимого, но он со своими защитниками заявил ходатайство о возврате материалов прокурора из-за нарушений в УПК в обвинительном заключении.

Камнем преткновения стала сумма ущерба, якобы причиненного Иваном Малюшиным в бытность заместителем главы УДП.

Оказалось, что экспертизы в рамках расследования не проводилось, а сумма следствием была определена на основании решений Арбитражного суда. При этом в цифрах обнаружились разночтения. В итоге дело вернулось для «работы над ошибками». Отдельной темой спора стал арест имущества семьи бывшего чиновника, в котором сначала было отказано, но потом обеспечительные меры все же были приняты.

Само уголовное дело в отношении Ивана Малюшина, являвшегося заместителем руководителя УДП с 2003 по 2015 год, ГСУ СКР по Москве возбудило 28 августа 2019 года по ч. 1 ст. 285 УК РФ (до четырех лет заключения). Из материалов дела следовало, что, несмотря на отрицательный отзыв главного управления федерального имущества УДП, Иван Малюшин, «действуя из иной личной заинтересованности», 28 апреля 2014 года незаконно подписал дополнительное соглашение к заключенному 28 июня 2013 года между управделами и ООО «Стройгруппсервис» договору аренды компанией находящегося в федеральной собственности земельного участка, «предполагавшее снижение ранее установленной арендной платы».

В результате сумма выплат для коммерсантов за пользование 2,5 тыс. кв. м уменьшилась в несколько раз. Сначала следователи считали, что за период с 2014 по 2018 год федеральный бюджет недополучил 96,4 млн руб., потом стала фигурировать сумма 110 млн руб., между тем адвокаты при своих подсчетах получали сумму 94 млн руб.

В конце 2019 года следователь по ходатайству обвиняемого прекратил его дело по амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Отменить это решение прокурорам удалось только через Верховный суд, но вскоре дело вновь прекратили уже в связи с истечением сроков давности. На этот раз надзорному ведомству также удалось реанимировать расследование, лишь утяжелив статью УК РФ до третьей части, которая предусматривает уже до десяти лет заключения и, соответственно, имеет другие сроки давности. Господин Малюшин, с которого на все это время было взято обязательство о явке к следователю, пытался безуспешно обжаловать эти решения, настаивая, что ущерб был возмещен им еще в 2019 году. При этом он продолжал настаивать, что ничего противозаконного не совершал.

Стоит отметить, что Генпрокуратура всегда продолжала держать Ивана Малюшина и его действия в поле зрения. Сначала, как сообщал “Ъ”, недействительным был признан договор аренды, заключенный господином Малюшиным с ООО «Стройгруппсервис», а также возвращен в собственность государства комплекс зданий коммунально-бытового назначения УДП с многоярусной подземной автостоянкой площадью 13,9 тыс. кв. м в Стремянном переулке, якобы перешедший в частную собственность не без помощи заместителя главы УДП.

А в декабре 2023 года Петроградский райсуд Северной столицы по месту регистрации пожилого экс-чиновника взыскал по иску замгенпрокурора Игоря Ткачева с него самого, ряда его бывших коллег, а также других физических и юридических лиц почти 1,5 млрд руб., 14 квартир и 118 нежилых помещений на Староволынской улице в Москве. Там располагался недостроенный комплекс больницы №1 медцентра УДП, на месте которого было возведено элитное жилье. Часть квартир, офисных помещений и машино-мест оказалась в собственности как госслужащих, так и предпринимателей. Чиновники, как указали в Генпрокуратуре, «вопреки интересам общества и государства, решили воспользоваться данной недвижимостью в целях личного обогащения», отметив, что они «свои действия прикрыли инвестиционным проектом». Ответчики утверждали, что получили собственность много лет назад совершенно законно наряду с врачами-очередниками, бесквартирными силовиками и т. д., но их жалобы были отклонены. Решение вступило в законную силу, и в этом году суд уже выдал исполнительные листы для выселения и смены собственников.

Сергей Сергеев