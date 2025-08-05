«Аэрофлот» работает над восстановлением бонусной программы

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) прилагает все усилия для восстановления работы системы «Аэрофлот Бонус» в кратчайшие сроки, сообщила компания. Как пояснили в «Аэрофлоте», доступ к личному кабинету «Аэрофлот Бонус» временно ограничен в связи с техническими работами. При этом все данные участников сохранены в полном объеме, потери информации не произошло, указали в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

В «Аэрофлоте» добавили, что ускоренная регистрация в аэропортах и доступ в бизнес-залы предоставляются участникам программы в обычном режиме. Возможность оформления премиальных авиабилетов, начисления миль за перелеты, покупки и услуги банков-партнеров участникам программы будут доступны после завершения работ.

Утром 28 июля «Аэрофлот» сообщил, что в его информационной системе произошел сбой. В связи с этим перевозчику пришлось внести изменения в расписание рейсов. Ответственность за атаку взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY». 30 июля «Аэрофлот» сообщил о полной стабилизации расписания полетов.