Станислав Черчесов может возглавить «Ахмат»

Генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров заявил «РИА Новости», что руководство команды ведет переговоры о долгосрочном контракте с экс-главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ранее пост главного тренера «Ахмата» покинул Александр Сторожук, под руководством которого клуб потерпел четыре поражения в четырех матчах.

«Мы находимся в процессе общения (с Черчесовым — ''Ъ''), вечером еще встретимся, проговорим оставшиеся моменты. Речь будет идти о многолетнем контракте», — заявил господин Айдамиров.

Станислав Черчесов с 2011 по 2013 год возглавлял «Терек» (в 2017 году команда была переименована в «Ахмат» в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова). В сезоне-2012/13 клуб занял восьмое место в чемпионате России.

Также Черчесов занимал пост главного тренера сборной России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, где уступила хорватам. Черчесов покинул сборную после неудачного чемпионата Европы 2021 года.

Таисия Орлова