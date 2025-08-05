Станислав Черчесов может возглавить «Ахмат»
Генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров заявил «РИА Новости», что руководство команды ведет переговоры о долгосрочном контракте с экс-главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Ранее пост главного тренера «Ахмата» покинул Александр Сторожук, под руководством которого клуб потерпел четыре поражения в четырех матчах.
«Мы находимся в процессе общения (с Черчесовым — ''Ъ''), вечером еще встретимся, проговорим оставшиеся моменты. Речь будет идти о многолетнем контракте», — заявил господин Айдамиров.
Станислав Черчесов с 2011 по 2013 год возглавлял «Терек» (в 2017 году команда была переименована в «Ахмат» в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова). В сезоне-2012/13 клуб занял восьмое место в чемпионате России.
Также Черчесов занимал пост главного тренера сборной России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, где уступила хорватам. Черчесов покинул сборную после неудачного чемпионата Европы 2021 года.