Тренер Сторожук покинул «Ахмат» после трех туров РПЛ

Александр Сторожук покинул пост главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат» по соглашению сторон. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В стартовавшем 18 июля новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» потерпел три поражения в трех турах (от «Рубина», ЦСКА и махачкалинского «Динамо»). Команда также уступила в дебютном матче Fonbet Кубка России «Зениту» (1:2).

В релизе сказано, что команду покинул весь тренерский штаб. Александр Сторожук занял пост главного тренера «Ахмата» в июне. Соглашение с ним было рассчитано на три года.

Имя нового главного тренера «Ахмата» будет объявлено позднее. 9 августа в рамках четвертого тура РПЛ команда проведет домашний матч против петербургского «Зенита».

Таисия Орлова