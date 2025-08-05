В Армавире готовят к запуску производство жаропрочной посуды

Во второй очереди завода «Горница» в Армавире завершают пуско-наладочные работы. Об этом сообщили в администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

Вторую очередь построили на базе бывшего предприятия по переработке металлолома. Производство организовано в рамках федерального проекта «Производительность труда» и при поддержке краевого Фонда развития промышленности. Общий объем господдержки превысил 466 млн руб.

По словам главы региона, выпуск жаропрочной стеклянной посуды позволит покрыть до 50% российского рынка. Предприятие будет ежегодно производить более 3,7 млн стеклянных крышек, а также посуду для микроволновых печей и духовых шкафов. Запуск намечен на август.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил производственные площадки корпорации АК «ЭСКМ» в Краснодаре и заявил, что регион продолжит поддержку промышленности для укрепления технологического суверенитета России.

Анна Гречко