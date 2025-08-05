Российского блогера Збарского депортируют из Таиланда

Посольство России в Таиланде сообщило, что блогера Тимура Збарского депортируют из страны 15 августа. В начале августа его арестовали за съемку боевых действий на границе Таиланда и Камбоджи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @mythai.tur Фото: @mythai.tur

«У Збарского Т.И. имеется действующий заграничный паспорт, на 15 августа приобретен авиабилет в Россию»,— сообщило посольство ТАСС. Там уточнили, что мужчине также аннулировали визу. Уголовное дело в отношении него не возбуждали.

Тимур Збарский ведет блог в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на него подписаны 4 тыс. пользователей. Волонтер Светлана Шерстобоева сообщала, что после начала военного конфликта между Таиландом и Камбоджей блогер проехал более 150 км, снимая боевые действия. Позднее его задержали в городе Паттайя и отправили в миграционный центр.

Вооруженные столкновения на границе Таиланда и Камбоджи начались 24 июля из-за неурегулированного территориального спора. 28 июля власти стран договорились о прекращении огня.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Враждующие повесили ружья на стены».