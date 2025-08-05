Запасы легковых авто в России за месяц сократились на 40 тыс. штук

В июле запасы легковых автомобилей на складах российских дилеров и производителей сократились на 40 тыс. штук, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в августе снижение запасов машин, скорее всего, продолжится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Текущий объем стоков новых легковых автомобилей у дистрибьюторов и дилеров оцениваю в 430-450 тыс. единиц. Причем новых автомобилей прошлых годов выпуска осталось уже немного»,— написал Сергей Целиков в Telegram-канале.

Как добавил директор «Автостата», в июле на учет встали 120,6 тыс. автомобилей. Из них собрано 51,3 тыс. машин, импортировано — 28,3 тыс.

Ранее агентство «Автостат» сообщило, что продажи новых автомобилей в июле выросли на 33,9% по сравнению с предыдущим месяцем и достигли 120,65 тыс. единиц. Это рекордный показатель с начала года.

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