Движение транспорта по улице Краснофлотцев закроют до 20 сентября

АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» объявила о перекрытии части улицы Краснофлотцев с 9 августа по 20 сентября для модернизации тепловых сетей. Движение будет закрыто от дома №27 до улицы Старых Большевиков. Для водителей установят дорожные знаки и указатели, сообщили в городской администрации. Объехать зону работ можно будет по улицам Шефская, Фронтовых бригад, Стачек и Баумана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Маршруты общественного транспорта изменятся следующим образом:

автобус № 68 «Хладокомбинат № 3 – Таганская» в сторону остановки «Таганская» будет направлен по ул. Шувакишской – Ангарской – Билимбаевской – Расточной – Технической – Бебеля – Пехотинцев – Бебеля – Донбасской – Машиностроителей – Баумана – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Шефской – Краснофлотцев – Таганской – Фрезеровщиков;

в сторону остановки «Таганская» будет направлен по ул. Шувакишской – Ангарской – Билимбаевской – Расточной – Технической – Бебеля – Пехотинцев – Бебеля – Донбасской – Машиностроителей – Баумана – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Шефской – Краснофлотцев – Таганской – Фрезеровщиков; автобус № 41 «Заречный – Промышленный проезд» в сторону остановки «Промышленный проезд» направят по ул. Черепанова – Бебеля – Технической – Теплоходному проезду – Таватуйской – Бебеля – Донбасской – Бакинских Комиссаров – Победы – Ильича – Фрезеровщиков – Таганской – Краснофлотцев – Шефской – Энтузиастов – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Шефской – Промышленному проезду.

в сторону остановки «Промышленный проезд» направят по ул. Черепанова – Бебеля – Технической – Теплоходному проезду – Таватуйской – Бебеля – Донбасской – Бакинских Комиссаров – Победы – Ильича – Фрезеровщиков – Таганской – Краснофлотцев – Шефской – Энтузиастов – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Шефской – Промышленному проезду. в направлении к остановке «Заречный» автобус № 68 пойдет по Промышленному проезду – по ул. Шефской – Фронтовых бригад – Старых Большевиков – Энтузиастов – Шефской – Краснофлотцев – Таганской – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Ильича – Победы – Бакинских комиссаров – Донбасской – Бебеля – Таватуйской – Теплоходному проезду – Технической – Бебеля – Черепанова;

пойдет по Промышленному проезду – по ул. Шефской – Фронтовых бригад – Старых Большевиков – Энтузиастов – Шефской – Краснофлотцев – Таганской – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Ильича – Победы – Бакинских комиссаров – Донбасской – Бебеля – Таватуйской – Теплоходному проезду – Технической – Бебеля – Черепанова; троллейбусный маршрут № 33 от станции «Коммунистическая» пойдет по ул. Коммунистической – Ломоносова – Восстания – Фрезеровщиков – Таганской – Краснофлотцев – Шефской – Фронтовых Бригад – до станции «Педагогический университет».

Руководство компании просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты. После завершения работ обещают восстановить все элементы благоустройства.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по ул. Краснофлотцев от дома № 14 до дома № 22, будет закрыто с 27 июля по 15 ноября.

Алексей Буров