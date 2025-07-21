В Екатеринбурге закроют движение на Уралмаше из-за ремонта теплосетей

Движение транспорта по улице Краснофлотцев в Екатеринбурге, от дома № 14 до дома № 22, будет закрыто с 27 июля по 15 ноября в связи с модернизацией тепловых сетей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Движение транспорта будет перенаправлено по улицам Бабушкина, Баумана, Корепина и Старых большевиков.

В связи с модернизацией тепловых сетей планируется перекрытие улицы Ломоносова, которое пройдет в 4 этапа с 28 июля по 5 ноября. В период проведения работ на 1, 2 и 3 этапах схемы движения общественного транспорта останутся без изменений. В ходе 4 этапа работ будет введена временная остановка для троллейбусов № 29, 33, 38 через перекресток улиц Восстания и Ломоносова. Движение автобусов № 053, 80 будет осуществляться по временной схеме через улицы Индустрии и Коммунистическая.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил открыть полноценное движение по эстакаде через железную дорогу на 42-м км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) до 30 июля. Он возложил ответственность за выполнение задачи на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Александра Толкачева.

Полина Щуцкая