Трамп пригрозил повысить пошлины на товары из ЕС до 35%

Президент США Дональд Трамп пригрозил повысить до 35% пошлины на товары из Евросоюза, если объединение не выполнит инвестиционные обязательства. Он добавил, что полученные от ЕС $600 млрд — «это подарок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / File Photo / Reuters Фото: Kent Nishimura / File Photo / Reuters

«Что ж, тогда они будут платить пошлины в размере 35%. Они снизили свои тарифы, заплатили $600 млрд, и из-за этого я сократил их пошлины с 30% до 15%»,— сказал Дональд Трамп в эфире CNBC. Он также уточнил, что инвестиции ЕС не были кредитом и «возвращать нечего».

В конце июля господин Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились, что Вашингтон установит пошлины в размере 15% вместо 30%. Взамен власти ЕС пообещали запретить любые поставки российских энергоресурсов и закупить нефть и газ в США, а также инвестировать в американскую экономику $600 млрд.

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