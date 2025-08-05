МИД Испании выступил против «незаконной аннексии» Газы

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна никогда не признает «незаконную аннексию» Израилем сектора Газа и Западного берега Иордана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Евросоюз сделал слишком мало и слишком поздно... Мы не признаем незаконную аннексию Газы или Западного берега»,— сказал господин Альбарес в эфире радио Onda Cero (цитата по ТАСС).

Министр напомнил, что Испания добивается приостановки соглашения об ассоциации между Израилем и Евросоюзом. Также господин Альбарес выступил за открытие всех сухопутных переходов для поставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа. По его словам, такой способ доставки продовольствия намного эффективнее, чем сбросы груза с воздуха.

В конце июля издание Haaretz сообщило о планах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выдвинуть ультиматум «Хамасу». По его данным, Израиль намерен потребовать от группировки либо пойти на заключение сделки об освобождении заложников, либо столкнуться с аннексией анклава.

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