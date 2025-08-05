Водителя автобуса, который столкнулся с поездом в Ленобласти, задержали

Следователи задержали водителя пассажирского автобуса, который перевозил ярославских паломников и столкнулся с поездом в Ленинградской области. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал Западного МСУТ СК России Фото: Официальный канал Западного МСУТ СК России

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 4 августа автобус направлялся в Александро-Свирский монастырь Тихвинской епархии. По мнению следствия, водитель автобуса выехал на жд-переезд перегона Олонец – Лодейное Поле на запрещающий сигнал светофора и перед приближающимся поездом. В результате столкновения пассажирка автобуса, жительница Тутаева, скончалась на месте. Еще 14 человек увезли в больницы.

«Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. В настоящее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанному»,— сообщили в управлении.

Ранее прокуратура сообщала, что владельцем пассажирского автобуса является ИП из Ярославля. В отношении него проведут проверку.

Алла Чижова