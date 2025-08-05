Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о результатах онлайн-торгов Sotheby’s, посвященных спортивным реликвиям великих гонщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sotheby’s Фото: Sotheby’s

Недавно Sotheby’s устроил очередной аукцион, адресованный фанатам спорта. На сей раз — «Формулы–1». В коллекции было почти 300 уникальных предметов, предлагавшихся без резервной цены. В числе лотов — десятки перчаток, ботинок, шлемов и гоночных костюмов от чемпионов «Формулы-1» вроде Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона или Айртона Сенны. Среди топ-лотов был гоночный костюм Михаэля Шумахера 1997 года Scuderia Ferrari OMP с автографом, который он носил во время победы на Гран-при Монако, шлем Шумахера 2002 года Scuderia Ferrari 1 Schuberth с подписью, а также мотоцикл Honda CBR1000RR SC59, созданный для Шумахера в 2010 году. Не обошлось и без часов — на торги выставили Gianni Agnelli Formula Ferrari от Cartier 1988 года и автоматический хронограф Jean Todt от Girard-Perregaux 1993 года.

Дополнительно интерес к торгам решили подогреть, выставив артефакты на Concours of Elegance в Германии 25–26 июля, а сам аукцион провели в онлайн-формате. Что же до результатов, то почти за €18 тыс. продали перчатки Айртона Сенны с подписью и почти за €14,5 тыс. его подписанную бейсболку. Мотоцикл Шумахера ушел за €64,8 тыс., и эта сумма выглядит очень скромной на фоне €44,4 тыс. за подписанный костюм пилота того же Шумахера, который он носил в 1998 году и одержал победу на Гран-при Аргентины. Дороже, чем считавшийся топ-лотом костюм 1997 года, тот продали за €39,6 тыс.

Анна Минакова