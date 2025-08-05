В Ярославле готовятся к ремонту Комсомольского моста

В Ярославле ведется подготовка к проведению аукциона для выбора подрядной организации, которая займется ремонтом Комсомольского моста. Об этом на открытом совещании в мэрии сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров, уточняют «Вести. Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

К настоящему моменту проектно-сметная документация получила положительное заключение экспертизы. На заключение контракта запланировано три недели, а к работам подрядчик должен будет приступить осенью.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Комсомольский мост был открыт в июле 2018 года. В ходе карточного ремонта в этом году там выявили разрушение нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и гидроизоляции. На ремонтные работы требуется два-три месяца.

Алла Чижова